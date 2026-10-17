Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі (оновлено)

В Немишлянському районі міста пошкоджені житлові будинки. Є влучання також в Слобідському районі.

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Ввечері, 16 жовтня, окупанти вдарили по Харкову. Під атакою опинились Немишлянський та Слобідський райони. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією ДСНС України, станом на ранок 17 жовтня, унаслідок масованої атаки постраждали 15 людей, серед них 3 дітей.

У Немишлянському районі виникла пожежа площею 100 кв. м. Унаслідок обстрілу також пошкоджено розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та інші об’єкти.

Загалом виникли чотири осередки пожеж, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Щонайменше п'ять ворожих ударів зафіксовано в Немишлянському районі Харкова. Пошкоджені житлові будинки, за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон.