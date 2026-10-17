Генштаб: За добу на фронті відбулося 238 бойових зіткнень

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Розпочалася 1697-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Фотовиж, Садки, Мала Корчаківка, Руденок, Товстодубове, Волфине, Нескучне та Храпівщина, крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бувалине.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога.

На Північно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп'янська.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви, зупинивши п'ять атак.

Шість атак окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Діброви.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.

Усього 30 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар'ївка.

Дві атаки противника відбито на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося тринадцять ворожих атак в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1950 осіб. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1396 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.