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На Львівщині ППО збила російський безпілотник, через падіння БпЛА виникла пожежа

У Бродівській громаді ворожий дрон упав біля дороги та загорівся

На Львівщині ППО збила російський безпілотник, через падіння БпЛА виникла пожежа
Фото: Генштаб ЗСУ

На Львівщині в Бродівській громаді збитий російський безпілотник упав поблизу дороги та загорівся.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 07:50 по 08:30, наша ППО підбила в Бродівській громаді ворожий безпілотник. Він впав поблизу дороги. Горить", – повідомив він.

Наразі на місці працюють усі профільні служби.

Жителів області закликають не наближатися до уламків безпілотників, оскільки вони можуть здетонувати.

  • Під обстрілами опинилися Херсон, Харків, Запоріжжя. У містах є жертви та десятки поранених через російський терор.
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