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Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу над областю збили 24 ворожі безпілотники.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"За останню добу над областю було збито 24 ворожі БпЛА. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за захист. Водночас маємо пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали шестеро людей", – ідеться у повідомленні.

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За її словами, один із постраждалих перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані. Ще троє людей мають травми середньої тяжкості, двоє – легкі. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Наразі енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електро- й водопостачання. Об’єкти критичної інфраструктури функціонують на резервному живленні.

Жителів області закликають після відновлення електропостачання вмикати електроприлади почергово, щоб не перевантажувати мережу.