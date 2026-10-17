​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині через атаки дронів пошкоджені школа та будинок культури

Також руйнувань зазнали житлові будинки.

На Чернігівщині через атаки дронів пошкоджені школа та будинок культури
Фото: Чернігівська ОВА

Уночі внаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по селу Городнянської громади загорілися житловий будинок і господарська споруда.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Згодом у селі Семенівської громади через атаку дрона пошкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.

Зранку російські війська атакували Семенівку безпілотниками типу "Гербера". Зафіксували щонайменше три вибухи. Влучання сталися в місцеві будинок культури та школу. Також пошкоджені вікна житлового будинку.

Крім того, протягом минулої доби через атаки російських дронів у кількох селах Чернігівського району пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.

  • Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Росіяни застосували 8 КАБів, чотири з яких – по обласному центру. На околиці Сум є влучання у житловому секторі, щонайменше двоє людей поранені.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies