На Чернігівщині через атаки дронів пошкоджені школа та будинок культури

Уночі внаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по селу Городнянської громади загорілися житловий будинок і господарська споруда.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Згодом у селі Семенівської громади через атаку дрона пошкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.
Зранку російські війська атакували Семенівку безпілотниками типу "Гербера". Зафіксували щонайменше три вибухи. Влучання сталися в місцеві будинок культури та школу. Також пошкоджені вікна житлового будинку.
Крім того, протягом минулої доби через атаки російських дронів у кількох селах Чернігівського району пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.
- Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Росіяни застосували 8 КАБів, чотири з яких – по обласному центру. На околиці Сум є влучання у житловому секторі, щонайменше двоє людей поранені.