На Чернігівщині через атаки дронів пошкоджені школа та будинок культури

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Уночі внаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по селу Городнянської громади загорілися житловий будинок і господарська споруда.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Згодом у селі Семенівської громади через атаку дрона пошкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.

Зранку російські війська атакували Семенівку безпілотниками типу "Гербера". Зафіксували щонайменше три вибухи. Влучання сталися в місцеві будинок культури та школу. Також пошкоджені вікна житлового будинку.

Крім того, протягом минулої доби через атаки російських дронів у кількох селах Чернігівського району пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.