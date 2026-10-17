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На Житомирщині внаслідок атаки дрона пошкоджені два будинки, є постраждалі

В Овруцькій громаді поранення дістали троє людей.

На Житомирщині внаслідок атаки дрона пошкоджені два будинки, є постраждалі
Фото: Житомирська ОВА

Уранці російський безпілотник атакував Овруцьку громаду Житомирської області. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали два приватні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує тероризувати Житомирщину. Сьогодні зранку внаслідок удару безпілотника зазнали значних пошкоджень два приватних житлових будинки в Овруцькій громаді", – ідеться у повідомленні.

Під час атаки постраждали троє людей. Їх госпіталізували до лікарень області, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

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