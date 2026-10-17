У Росії погіршується фінансовий стан підприємств: за січень–липень 2026 року частка збиткових великих і середніх компаній зросла до 33,4%. Кількість галузей, у яких збитки перевищили прибутки, збільшилася майже вчетверо – із трьох до 11.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

До секторів, які були збитковими торік, зокрема вугільної промисловості, пасажирських перевезень, поштових і кур’єрських послуг, додалися металургія, деревообробка, лісозаготівля, автомобілебудування, видобуток піску, крейди та солі, фінансова й страхова діяльність, спорт і розваги, бібліотеки та музеї.

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Найбільше перевищення збитків над прибутками зафіксували в металургії – 269 млрд рублів. У фінансовій та страховій діяльності цей показник становив 247 млрд рублів, у вугільній промисловості – 178 млрд рублів, у наземних пасажирських перевезеннях – 55 млрд рублів. В автомобільній промисловості збитки також перевищили прибутки майже на 4 млрд рублів.

На російський бізнес тиснуть висока вартість кредитів, зростання зарплат, витрат на пальне й перевезення. Додаткове навантаження на собівартість створило підвищення податку на додану вартість (ПДВ), тоді як слабкий попит обмежує можливості підприємств перекладати додаткові витрати на споживачів.

Погіршення ситуації підтверджують результати окремих великих компаній. Зокрема, металургійна компанія "Северсталь" у першому півріччі 2026 року отримала 4,7 млрд рублів чистого збитку, тоді як за аналогічний період торік мала 43,6 млрд рублів прибутку.

Магнітогорський металургійний комбінат (ММК) за перше півріччя цього року зафіксував 19 млрд рублів збитку проти 5,6 млрд рублів прибутку роком раніше.