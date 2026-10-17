Північна Корея заявила про випробування нової торпедної системи зі штучним інтелектом

ШІ використовується для виявлення цілей і наведення на них.

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Південнокорейці стежать за новинами про запуск балістичної ракети КНДР

У суботу Північна Корея повідомила про випробування нової торпедної системи зі штучним інтелектом, продовжуючи серію нещодавніх демонстрацій озброєнь.

Як пише Euronews, про це йдеться у повідомленні державного інформаційного агентства КНДР KCNA.

Випробування стосувалися торпедної системи Zam-2.0, яку описують як «надшвидкісну та високоточну». Як стверджується, вона використовує штучний інтелект для виявлення цілей і наведення на них.

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У повідомленні зазначається, що «випробування підтвердили працездатність рушійних систем зброї».

У середу Північна Корея також випробувала два типи стратегічних крилатих ракет підводного базування. Вважається, що ці запуски є частиною кампанії зі зміцнення військово-морських сил країни. За припущеннями, ракети запускали з підводного човна.

Останніми тижнями Північна Корея провела також низку випробувань балістичних ракет. Країна прагне наростити свій арсенал на тлі посилення напруженості у відносинах із сусідньою Південною Кореєю.

У серпні президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має «57 дуже потужних ядерних боєголовок». Трамп знову наголосив на добрих відносинах між ними.