Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем

Увечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем. Обидві цілі знищили над територіальними водами Румунії з інтервалом у кілька хвилин.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, інформує Radio Romania Constanta.

За даними відомства, перший безпілотник увійшов у повітряний простір країни о 17:59. Його збили за дві хвилини, приблизно за 25 км на південний схід від міста Суліна.

Другий дрон перетнув повітряний кордон Румунії в тому самому районі. Винищувачі знищили його о 18:05, за п’ять хвилин після виявлення порушення, приблизно за 20 км на схід від Суліни.

Для перехоплення цілей підняли два винищувачі F-16 румунських Повітряних сил, які чергували в межах місії повітряного патрулювання. Літаки вилетіли о 17:43 з авіабази Борча після того, як радіолокаційні системи зафіксували групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний, які рухалися в південно-західному напрямку.

У румунському оборонному відомстві уточнили, що обидві цілі ідентифікували як безпілотники.