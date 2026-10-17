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У КВІР заявили, що супертанкер загорівся після підриву на міні в Ормузькій протоці

Точне місце інциденту невідоме.

У КВІР заявили, що супертанкер загорівся після підриву на міні в Ормузькій протоці
Судна в Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У суботу Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що в Ормузькій протоці супертанкер загорівся після зіткнення з морською міною.

Видання Euronews цитує заяву, оприлюднену в іранських державних ЗМІ. 

У ній йдеться, що танкер, який перевозив понад два мільйони барелів нафти, натрапив на міну, коли «намагався пройти несанкціонованим маршрутом» через протоку. Це спричинило «потужний вибух» і «сильну пожежу». Точне місце інциденту невідоме.

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Іранське інформаційне агентство Fars опублікувало відео, на якому, ймовірно, видно охоплене полум’ям судно.

Військово-морські сили КВІР звинуватили танкер у вимкненні навігаційних і радарних систем, щоб уникнути виявлення.

Ормузька протока є критично важливим вузьким морським коридором для транспортування нафти й газу. Вона перебуває в центрі напруженості між Вашингтоном і Тегераном від початку війни з Іраном наприкінці лютого.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану країна фактично перекрила судноплавство через протоку, якою зазвичай транспортують близько 25% світової морської торгівлі нафтою. У відповідь США запровадили морську блокаду іранських портів.

Американські військові неодноразово заперечували твердження про те, що КВІР контролює протоку. За їхніми словами, комерційні судна продовжували проходити через цей район «попри невиправдану агресію КВІР».

У п’ятницю командувач Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) адмірал Бред Купер заявив, що американські війська співпрацюють із регіональними союзниками та представниками судноплавної галузі, щоб допомогти захистити судна, які проходять через протоку.

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