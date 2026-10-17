Менш ніж за три тижні до проміжних виборів до Конгресу США Росія активізувала кампанію "Doppelgänger", щоб посилити політичні розбіжності в американському суспільстві, зокрема щодо підтримки Ізраїлю.

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з дослідженням Alethea, кремлівські боти поширюють в соцмережах дописи, які створюють враження, що двопартійна підтримка Ізраїлю у США слабшає. Кампанією, за даними дослідників, керує російська консалтингова компанія Social Design Agency, яка перебуває під санкціями США та ЄС.

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У межах операції виявили понад 50 фейкових акаунтів у соцмережі X, які часто видавали себе за ізраїльських жінок. Вони публікували повідомлення синхронізованими хвилями приблизно від 7 жовтня, третьої річниці нападу ХАМАС на Ізраїль.

Згодом інша мережа, що налічувала понад тисячу акаунтів, поширювала ці дописи в різних дискусіях із великою кількістю учасників. Посилання з публікацій нерідко вели на підроблені новинні матеріали на сайтах-клонах справжніх медіа.

Засновниця Alethea Ліза Каплан зазначила, що окремі дописи не набирали значної кількості переглядів чи реакцій. Водночас обсяг публікацій і коментарів під ними свідчить, що кампанія могла охоплювати аудиторію.

14 жовтня соцмережа X повідомила про блокування 13 тисяч акаунтів, пов’язаних із трьома окремими операціями впливу, які приписують Ірану, Росії та Китаю.

За даними платформи, фейкові профілі поширювали матеріали про політику США та атакували кандидатів і громадських діячів із різних частин політичного спектра.

15 жовтня представники американської розвідки намагалися провести закритий брифінг для посадовців щодо загроз напередодні виборів. Однак через технічні проблеми не вдалося встановити захищене віртуальне з’єднання з виборчим персоналом. Один з американських чиновників повідомив, що захід планують перенести на наступний тиждень.

За його словами, такі передвиборчі брифінги зазвичай містять довідкові матеріали та інформацію про загрози, а не розвідувальні дані, які вимагають негайних дій.

Американські чиновники, ознайомлені з розвідувальними звітами, заявили NYT, що їм невідома конкретна кампанія "Doppelgänger", описана Alethea. Водночас розвідувальні служби відзначили активізацію цієї мережі та Social Design Agency напередодні проміжних виборів.

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Alethea виявила дописи, спрямовані не лише на американських виборців, а й на громадян Ізраїлю та Франції. В Ізраїлі вибори заплановані на 27 жовтня, у Франції – на квітень наступного року.

Американські чиновники підтвердили активізацію російських кампаній у цих трьох країнах.

Ще у вересні The New York Times повідомляла, що, згідно із секретними оцінками американської розвідки, Кремль схвалив нову цифрову кампанію з поширення дезінформації. Її мета – посилювати внутрішні розбіжності в США в передвиборчий період.

Водночас, за словами американських чиновників, у цих оцінках не було виявлено доказів спроб втрутитися у виборчі системи так, щоб поставити під загрозу сам процес голосування.

Окрім Doppelgänger, дослідники відстежують інші кампанії, які пов’язують із Росією. У вересні мережа, яку раніше пов’язували з кремлівськими тролями, поширювала відео створені за допомогою штучного інтелекту. У них містилися безпідставні звинувачення проти демократів, які балотуються до Сенату США.

Аналітична компанія Graphika пов’язала цю активність з операцією Матрьошка. За її оцінкою, кампанія включала сфабриковані повідомлення про корупцію щодо сенаторів-демократів Корі Букера з Нью-Джерсі та Джона Гікенлупера з Колорадо.

У жовтні дописи, пов’язані з Матрьошкою, також поширювали теорію змови про нібито причетність демократів до спроби захоплення літака FlyDubai, який прямував до Тель-Авіва. Інша російська кампанія просувала інформацію про нещодавню угоду Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизельного пального.

Старший дослідник Graphika Жан ле Ру зазначив, що характер цих кампаній дає змогу судити про їхню спрямованість: за його словами, кандидати-республіканці не зазнають аналогічних атак.

Іноземні кампанії впливу на американських виборців існують уже багато років. Проте з часом їхні методи змінюються: операції охоплюють більше платформ, використовують нові тактики та дедалі частіше залучають штучний інтелект.

Експерти також звертають увагу на скорочення зусиль соціальних мереж у сфері довіри та безпеки після тривалої критики з боку консервативних політиків і коментаторів, які звинувачували платформи в обмеженні свободи слова.

На думку Лізи Каплан, навіть дописи з низьким рівнем залучення можуть бути корисними для організаторів таких операцій, якщо вони допомагають підірвати довіру. Вона наголошує, що поширювати неправдиву інформацію в інтернеті значно простіше, ніж отримувати доступ до чужих акаунтів.