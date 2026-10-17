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ГоловнаПраво

Правоохоронці почали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Запоріжжі

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці почали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Запоріжжі

Українські правоохоронці розпочали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні. 

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За попередніми даними, російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.

У межах кримінального провадження встановлюватимуть всі обставини злочину, безпосередніх виконавців, а також осіб, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.

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