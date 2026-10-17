Правоохоронці почали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Запоріжжі

Українські правоохоронці розпочали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку Запорізької області.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.
У межах кримінального провадження встановлюватимуть всі обставини злочину, безпосередніх виконавців, а також осіб, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.
Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.
Досудове розслідування триває.
- Нещодавно поблизу Добропілля на Донеччині російські військові стратили двох полонених військовослужбовців Національної гвардії України. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.