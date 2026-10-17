Правоохоронці почали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Запоріжжі

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Українські правоохоронці розпочали розслідувати можливу страту росіянами українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку Запорізької області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.

У межах кримінального провадження встановлюватимуть всі обставини злочину, безпосередніх виконавців, а також осіб, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.