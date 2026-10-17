Прокурора ОГП затримали за підозрою у скоєнні смертельної ДТП

Прокурора Офісу генерального прокурора за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Як розповіли у генпрокуратурі, увечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище на Київщині водій автомобіля Renault здійснив наїзд на пішохода та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув.

Його тіло виявили вранці 16 жовтня неподалік автодороги М-05 біля зупинки громадського транспорту.

Реклама

Того ж дня до правоохоронців звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора та повідомив про свою причетність до ДТП. Він також вказав місце, де знаходився автомобіль, на якому, за попередніми даними, було скоєно наїзд.

Прокурора затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: Офіс генпрокурора Місце ДТП

На момент події прокурор перебував у відпустці для догляду за дитиною та службових обов’язків не виконував.

Наразі йому готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.