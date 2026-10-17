На Харківщині судитимуть чоловіка, який готував теракт на замовлення російських пецслужб

35-річний житель Кіровоградщини виготовив близько 12 кг вибухової речовини та планував дистанційно підірвати бомбу в Харкові.

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У Харкові судитимуть 35-річного жителя Кіровоградщини, який виготовив близько 12 кг вибухової речовини та планував дистанційно підірвати бомбу в місті. Обвинувальний акт передали до суду.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у травні 2026 року 35-річний житель Світловодська через Telegram знайшов "роботодавця", який запропонував йому близько 10 тисяч доларів за вчинення теракту в Харкові.

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Отримавши інструкції, чоловік приїхав до міста, орендував квартиру та почав готувати вибухівку. За вказівками замовника він придбав необхідні компоненти й самостійно виготовив близько 12 кг вибухової речовини, що містила триперекис ацетону. Надалі він мав зібрати бомбу з можливістю дистанційного підриву за допомогою мобільного телефону.

На початку червня правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка та вилучили компоненти вибухівки й готову вибухову речовину. Його затримали та взяли під варту.

Нині прокурор Харківської обласної прокуратури передав до суду обвинувальний акт. Чоловікові інкримінують готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Справу розглядатиме Новобаварський районний суд Харкова. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники управління СБУ в Харківській області.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.