​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаПраво

На Харківщині судитимуть чоловіка, який готував теракт на замовлення російських пецслужб

35-річний житель Кіровоградщини виготовив близько 12 кг вибухової речовини та планував дистанційно підірвати бомбу в Харкові.

На Харківщині судитимуть чоловіка, який готував теракт на замовлення російських пецслужб
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 35-річного жителя Кіровоградщини, який виготовив близько 12 кг вибухової речовини та планував дистанційно підірвати бомбу в місті. Обвинувальний акт передали до суду.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у травні 2026 року 35-річний житель Світловодська через Telegram знайшов "роботодавця", який запропонував йому близько 10 тисяч доларів за вчинення теракту в Харкові.

Реклама

Отримавши інструкції, чоловік приїхав до міста, орендував квартиру та почав готувати вибухівку. За вказівками замовника він придбав необхідні компоненти й самостійно виготовив близько 12 кг вибухової речовини, що містила триперекис ацетону. Надалі він мав зібрати бомбу з можливістю дистанційного підриву за допомогою мобільного телефону.

На початку червня правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка та вилучили компоненти вибухівки й готову вибухову речовину. Його затримали та взяли під варту.

Нині прокурор Харківської обласної прокуратури передав до суду обвинувальний акт. Чоловікові інкримінують готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Справу розглядатиме Новобаварський районний суд Харкова. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники управління СБУ в Харківській області.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies