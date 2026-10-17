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Сили безпілотних систем уразили базу російського центру "БАРС-Сармат" у Кирилівці

Окупанти облаштували пункт тимчасової дислокації на території колишньої бази відпочинку. 

Сили безпілотних систем уразили базу російського центру "БАРС-Сармат" у Кирилівці
Фото: скріншот з відео

Оператори 413-го окремого полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили пункт тимчасової дислокації російського центру спеціального призначення "БАРС-Сармат" у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області.

Про це повідомив 413-й полк СБС у Facebook.

Центр "БАРС-Сармат", також відомий як "БАРС-37", займається розробкою та бойовими випробуваннями безпілотників, роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також систем управління і зв’язку.

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За інформацією військових, підрозділ становить значну загрозу для українських захисників на фронті. Його особовий склад складається з військових і технічних фахівців, зокрема програмістів, технологів та інженерів.

Центром командує Дмитро Рогозін – колишній генеральний директор "Роскосмосу", який нині обіймає посаду так званого сенатора від тимчасово окупованої Запорізької області.

Військовослужбовців "БАРС-Сармат" також залучають до роботи мобільних вогневих груп для прикриття транспорту на трасі "Новоросія", яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

  • Тоді підтвердили ураження пункту тимчасової дислокації та майстерень, де виготовляли й споряджали безпілотники, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.
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