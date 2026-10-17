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Під КМДА проходить мітинг за відставку Кличка

На акцію зібралися сотні людей. 

Мітинг за відставку Віталія Кличка
Фото: LB
Мітинг за відставку Віталія Кличка

У Києві 17 жовтня під будівлею Київської міської держадміністрації зібрався мітинг за відставку її очільника Віталій Кличка. Організаторами виступали низка громадських організацій.

Учасники мітингу закликають до відставки Кличка, аргументуючи це «багаторічними системними проблемами в управлінні містом». Про це йдеться на сторінці «Марш за Київ».

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На думку організаторів, місто не готове до викликів війни, зокрема в питанні укриттів та альтернативного живлення. 

Мітинг за відставку Віталія Кличка
Фото: LB
Мітинг за відставку Віталія Кличка

Мітинг за відставку Віталія Кличка
Фото: LB
Мітинг за відставку Віталія Кличка

«Кличко всі 12 років мав повноваження та ресурси. Він повинен понести політичну відповідальність і піти з посади. Варіантів, як це станеться достатньо. Він може піти у відставку самостійно, втратити посаду за вироком суду чи внаслідок виборів, шляхом передачі повноважень військовій адміністрації чи, взагалі, внаслідок добровільної мобілізації як він і обіцяв на політичних ток-шоу», – йшлося в анонсі акції. 

  • Мітинг оголосили на тлі знеструмлень, що почалися після перших цієї осені масованих ударів ворога по енергосистемі міста. Кличко, виступаючи в Верховній Раді, казав, що цього року росіяни атакували столичні ТЕЦ 50 разів. Для порівняння, торік таких ударів було 19. 
  • Президент раніше наголошував на невиконанні містом Плану стійкості. Кличко казав, що на це повпливала, серед іншого, зупинка фінансування – в вересні Кабмін припинив усі некритичні видатки. Їх відновили цього місяця. Він також казав, що його звинувачують в зриві опалювального сезону іще до того, як той розпочали. 
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