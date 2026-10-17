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Сили оборони уразили залізничний міст на Брянщині та склади окупантів на Донеччині

Українські військові також завдали удару по пункту управління російськими безпілотниками.

Сили оборони уразили залізничний міст на Брянщині та склади окупантів на Донеччині
Фото: Генштаб ЗСУ

16 жовтня та в ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Пошкоджено залізничний міст на Брянщині, на Донеччині уражено склад МТЗ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області зафіксували ураження залізничного мосту через річку Унеча. За даними Генштабу, це має ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

На т.о. території Донецької області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російських загарбників. Удари зафіксували в районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя.

Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління безпілотниками противника.

Робота по ключових військових цілях РФ триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

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