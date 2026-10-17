Генштаб підтвердив ураження підприємства з виробництва дронів у Ростовській області РФ

Також уражено склад МТЗ ракетної бригади РФ у Брянській області.

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Сили оборони уразили виробничо-складську будівлю підприємства "Робоавіа" в Ростовській області РФ, а також склад матеріально-технічного забезпечення ракетної бригади противника у Брянській області.

У Генштабі ЗСУ підтвердили результати ударів.

За інформацією Генштабу, підприємство "Робоавіа" у районі населеного пункту Леніна Ростовської області уразили 16 жовтня 2026 року.

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Підприємство розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії. Ураження його інфраструктури має ускладнити виробництво та постачання дронів для російських військ.

Також підтверджено ураження складської будівлі МТЗ підрозділу зі складу ракетної бригади РФ.

Об’єкт розташований у районі населеного пункту Латиші Брянської області. Удар по ньому завдали 12 жовтня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об’єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії.

Українське командування наголосило, що ці дії здійснюються в межах права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.