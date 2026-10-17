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​У Молдові оцінили в €2,33 млн збитки від забруднення Дністра після російських ударів по Україні

Найбільше грошей пішло на на екстрене реагування та зниження ризиків.

​У Молдові оцінили в €2,33 млн збитки від забруднення Дністра після російських ударів по Україні
Дністер
Фото: Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку

Влада Молдови спільно з міжнародними експертами оцінила фінансові втрати країни від масштабного забруднення річки Дністер нафтопродуктами навесні 2026 року.

Як пише NewsMaker, за підрахунками Національного центру управління кризами, це загальні втрати та витрати на ліквідацію наслідків російської атаки на українську гідроелектростанцію.

За даними звіту, інцидент не призвів до руйнування інфраструктури чи будівель у Молдові, проте все одно коштував країні мільйони євро і залишив без централізованого водопостачання близько 100 тис. осіб. На місцевому рівні найсильніше постраждав Сорокський район та Бєльці, де довелося тимчасово закрити освітні заклади.

За підрахунками, €1,8 млн. пішли на екстрене реагування та зниження ризиків, €724 тис. – на захист навколишнього середовища. Ще €329 тис витратили на постачання води постраждалим населеним пунктам, і на охорону здоров'я витратили €97 тис.

Для ліквідації довгострокових наслідків та запобігання подібним випадкам у майбутньому експерти розробили програму заходів на період 2026–2031 років. План включає завершення екологічного моніторингу та очищення забруднених зон, створення резервних джерел води для міст на півночі країни, запровадження системи моніторингу якості води. 

  • Про забруднення Дністра стало відомо 10 березня після публікації відео в соціальних мережах, знятого біля села Наславча на півночі Молдови. На кадрах було видно маслянисті плями на поверхні річки. За даними влади, внаслідок російського удару по Дністровській ГЕС в Україні стався витік нафтопродуктів.
  • Для ліквідації наслідків забруднення Молдова звернулася за допомогою до Євросоюзу та залучила армію. До роботи також підключилися фахівці з Румунії та України. 15 березня уряд Молдови запровадив  режим екологічної тривоги  через цей випадок. 
  • Росія в березні відкинула звинувачення в причетності до забруднення Дністра, назвавши їх «поспішними та безпідставними». Після виклику в МЗС російського посла посольство РФ заявило, що ємність з водою, продемонстрована на зустрічі в міністерстві, не може бути доказом будь-чого.
  • У червні міністр довкілля Георгій Хаждер сказав, що Молдова готує позов проти Росії до міжнародних судів. У травні Генпрокуратура країни порушила кримінальну справу за фактом забруднення Дністра.
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