Найбільше грошей пішло на на екстрене реагування та зниження ризиків.

Влада Молдови спільно з міжнародними експертами оцінила фінансові втрати країни від масштабного забруднення річки Дністер нафтопродуктами навесні 2026 року.

Як пише NewsMaker, за підрахунками Національного центру управління кризами, це загальні втрати та витрати на ліквідацію наслідків російської атаки на українську гідроелектростанцію.

За даними звіту, інцидент не призвів до руйнування інфраструктури чи будівель у Молдові, проте все одно коштував країні мільйони євро і залишив без централізованого водопостачання близько 100 тис. осіб. На місцевому рівні найсильніше постраждав Сорокський район та Бєльці, де довелося тимчасово закрити освітні заклади.

За підрахунками, €1,8 млн. пішли на екстрене реагування та зниження ризиків, €724 тис. – на захист навколишнього середовища. Ще €329 тис витратили на постачання води постраждалим населеним пунктам, і на охорону здоров'я витратили €97 тис.

Для ліквідації довгострокових наслідків та запобігання подібним випадкам у майбутньому експерти розробили програму заходів на період 2026–2031 років. План включає завершення екологічного моніторингу та очищення забруднених зон, створення резервних джерел води для міст на півночі країни, запровадження системи моніторингу якості води.