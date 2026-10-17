ОБшуки у справі крадіжок та шахрайств у нічних закладах Львова

На Львівщині правоохоронці встановлюють осіб, причетних до крадіжок та шахрайств в особливо великих розмірах у нічних розважальних закладах Львова.

Як розповіли у обласній поліції, йдеться про заволодіння грошима потерпілих на загальну суму майже 3 млн 150 тисяч гривень.

Вчора, 16 жовтня слідчі й оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1, оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини, за силової підтримки спецпризначенців поліції Львівщини провели 17 санкціонованих обшуків у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях та за місцями проживання осіб, які мають відношення до закладів, у яких було скоєно злочини.

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Правоохоронці вилучили комп’ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази причетності до протиправної діяльності.

Фото: Нацполіція Обшуки у закладах Львова

Фото: Нацполіція Обшуки у справі шахрайства в нічних закладах Львова

Досудове розслідування встановило, що троє чоловіків стали жертвами крадіжок та шахрайств під час відвідин різних нічних розважальних закладів міста.

У 36-річного чоловіка шахрайським способом із банківської картки було знято більше 400 тисяч гривень, у 37-річного клієнта таким самим способом зняли понад 2,3 мільйона гривень, а в 40-річного чоловіка з банківської картки було списано 367 тисяч гривень.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.3 і ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до злочинів.