На Львівщині правоохоронці встановлюють осіб, причетних до крадіжок та шахрайств в особливо великих розмірах у нічних розважальних закладах Львова.
Як розповіли у обласній поліції, йдеться про заволодіння грошима потерпілих на загальну суму майже 3 млн 150 тисяч гривень.
Вчора, 16 жовтня слідчі й оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1, оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини, за силової підтримки спецпризначенців поліції Львівщини провели 17 санкціонованих обшуків у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях та за місцями проживання осіб, які мають відношення до закладів, у яких було скоєно злочини.
Правоохоронці вилучили комп’ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази причетності до протиправної діяльності.
Досудове розслідування встановило, що троє чоловіків стали жертвами крадіжок та шахрайств під час відвідин різних нічних розважальних закладів міста.
У 36-річного чоловіка шахрайським способом із банківської картки було знято більше 400 тисяч гривень, у 37-річного клієнта таким самим способом зняли понад 2,3 мільйона гривень, а в 40-річного чоловіка з банківської картки було списано 367 тисяч гривень.
За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.3 і ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до злочинів.