В "Азові" спростували заяви РФ про захоплення трьох населених пунктів біля Добропілля

Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка на Донеччині залишаються під контролем Сил оборони України.

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У 1-му корпусі НГУ "Азов" спростували заяви міноборони РФ про нібито захоплення Золотого Колодязя, Новотроїцького та Петрівки на Донеччині. Усі три населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України.

Про це повідоммляє 1-й корпус НГУ "Азов" у Telegram.

У корпусі зазначили, що для створення ілюзії просування російські військові використовують тактику проникнення невеликих піхотних груп у населені пункти.

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За інформацією українських військових, такі групи намагаються встановити російський прапор, записати це на відео та використати кадри як доказ нібито захоплення території. В "Азові" стверджують, що українські військові виявляють і знищують ці групи.

Також у корпусі наголосили, що російська пропаганда використовує подібні відео для демонстрації успіхів, яких, за заявою української сторони, насправді немає.

За повідомленням 1-го корпусу НГУ "Азов", Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка перебувають під контролем підрозділів бригади "Буревій" та інших складових Сил оборони України.

У корпусі зазначили, що злагоджені дії українських підрозділів не дозволяють російським військам закріпитися в цих населених пунктах.

Заяви міноборони РФ про їхнє захоплення не відповідають дійсності.