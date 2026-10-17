В "Азові" спростували заяви РФ про захоплення трьох населених пунктів біля Добропілля

У 1-му корпусі НГУ "Азов" спростували заяви міноборони РФ про нібито захоплення Золотого Колодязя, Новотроїцького та Петрівки на Донеччині. Усі три населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України.
Про це повідоммляє 1-й корпус НГУ "Азов" у Telegram.
У корпусі зазначили, що для створення ілюзії просування російські військові використовують тактику проникнення невеликих піхотних груп у населені пункти.
За інформацією українських військових, такі групи намагаються встановити російський прапор, записати це на відео та використати кадри як доказ нібито захоплення території. В "Азові" стверджують, що українські військові виявляють і знищують ці групи.
Також у корпусі наголосили, що російська пропаганда використовує подібні відео для демонстрації успіхів, яких, за заявою української сторони, насправді немає.
За повідомленням 1-го корпусу НГУ "Азов", Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка перебувають під контролем підрозділів бригади "Буревій" та інших складових Сил оборони України.
У корпусі зазначили, що злагоджені дії українських підрозділів не дозволяють російським військам закріпитися в цих населених пунктах.
Заяви міноборони РФ про їхнє захоплення не відповідають дійсності.
- У Генштабі ЗСУ спростували заяви Герасимова про захоплення міст на Донеччині та Запоріжжі. Від початку осені українські військові звільнили більше територій, ніж захопив противник.