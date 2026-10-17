На Вінниччині через обстріл пошкоджено чотири квартири у двох будинках

У багатоповерхівках пошкоджені покрівлі, вікна та стіни.

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Унаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині пошкоджено чотири квартири у двох багатоквартирних будинках. Також постраждали розташовані поруч господарські приміщення.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині пошкоджено чотири квартири у двох багатоквартирних будинках. Пошкоджень зазнали покрівлі, вікна та стіни", – ідеться у повідомленні.

На місці працює комісія, яка обстежує пошкоджене майно та оцінює завдані збитки. До допомоги постраждалим мешканцям долучилися міжнародні благодійні фонди.

Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу над областю збили 24 ворожі безпілотники.