На Вінниччині через обстріл пошкоджено чотири квартири у двох будинках

Унаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині пошкоджено чотири квартири у двох багатоквартирних будинках. Також постраждали розташовані поруч господарські приміщення.
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
"Внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині пошкоджено чотири квартири у двох багатоквартирних будинках. Пошкоджень зазнали покрівлі, вікна та стіни", – ідеться у повідомленні.
На місці працює комісія, яка обстежує пошкоджене майно та оцінює завдані збитки. До допомоги постраждалим мешканцям долучилися міжнародні благодійні фонди.
- Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу над областю збили 24 ворожі безпілотники.
- У Вінниці через атаки РФ виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. Унаслідок вчорашнього обстрілу постраждали шестеро людей.