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На Вінниччині через обстріл пошкоджено чотири квартири у двох будинках

У багатоповерхівках пошкоджені покрівлі, вікна та стіни. 

На Вінниччині через обстріл пошкоджено чотири квартири у двох будинках
Наслідки атаки РФ по Вінниччині
Фото: Вінницька ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині пошкоджено чотири квартири у двох багатоквартирних будинках. Також постраждали розташовані поруч господарські приміщення.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині пошкоджено чотири квартири у двох багатоквартирних будинках. Пошкоджень зазнали покрівлі, вікна та стіни", – ідеться у повідомленні.

На місці працює комісія, яка обстежує пошкоджене майно та оцінює завдані збитки. До допомоги постраждалим мешканцям долучилися міжнародні благодійні фонди.

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