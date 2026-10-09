Росіяни атакували вчора 17 населених пунктів Харківщини, є постраждалі

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що у сел. Золочів поранені 51-річний та 53-річний чоловіки, а у с. Хотімля Старосалтівської громади – 72-річна жінка. Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який 5 жовтня зазнав поранень внаслідок обстрілу Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині:

1 РСЗВ;

2 КАБ;

4 БпЛА типу «Молнія»;

23 fpv-дрони;

4 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено 6 легкових автомобілів, вантажний автомобіль, будинок у сел. Золочів, інтернатний заклад в с. Малижине.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю в сел. Великий Бурлук, а в Ізюмському районі – скління вікон цивільного підприємства у сел. Савинці та 2 вантажні автомобілі у с. Козютівка.

В Харківському районі пошкоджено будинок, господарчу споруду у сел. Слатине, будинок в с. Прудянка, автомобіль, електромережі у м. Дергачі, автомобіль у с. Болибоки і 3 приватні будинки в сел. Пісочин.

У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, магазин, електромережі в с. Хотімля, 2 приватні будинки, електромережі в с. Затока і приватний будинок у с. Бугаївка.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 167 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 63 891 людину.