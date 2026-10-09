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Наслідки російського удару по Запоріжжі

На світанку 9 жовтня російська армія атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя і вбила там чоловіка. Поранені 9 людей, зокрема дитина.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Удари по цивільній інфраструктурі тривали з 04:50 до 05:59 ранку.

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Пошкоджено:

багатоквартирні житлові будинки;

будівлю закладу позашкільної освіти;

автомобілі.

Унаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. Станом на 07:45 відомо, що поранено 9 людей, серед яких 14-річна дівчинка. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Фото: Запорізька облпрокуратура Наслідки атаки у Запоріжжі

Фото: Запорізька облпрокуратура Наслідки російського удару у Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці документують наслідки атаки.