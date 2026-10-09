На світанку 9 жовтня російська армія атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя і вбила там чоловіка. Поранені 9 людей, зокрема дитина.
Про це повідомили у обласній прокуратурі.
Удари по цивільній інфраструктурі тривали з 04:50 до 05:59 ранку.
Пошкоджено:
- багатоквартирні житлові будинки;
- будівлю закладу позашкільної освіти;
- автомобілі.
Унаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. Станом на 07:45 відомо, що поранено 9 людей, серед яких 14-річна дівчинка. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Правоохоронці документують наслідки атаки.