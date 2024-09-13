Зеленський оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Про це йдеться в указі президента №627/2024 від 13 вересня.
До персонального складу РНБО уведені:
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
Також указом затверджена у персональному складі РНБО віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина.
Крім того, зі складу РНБО виведено Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.