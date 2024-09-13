Зеленський оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в указі президента №627/2024 від 13 вересня.

До персонального складу РНБО уведені:

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Також указом затверджена у персональному складі РНБО віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

Крім того, зі складу РНБО виведено Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.