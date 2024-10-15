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Австралійські чиновники бойкотуватимуть візит короля Чарльза ІІІ

Шестеро очільників урядів штатів заявили, що не будуть присутні на офіційній зустрічі монарха.

Австралійські чиновники бойкотуватимуть візит короля Чарльза ІІІ
Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

В Австралії на тлі запланованого цього тижня візиту короля Чарльза ІІІ загострилася дискусія щодо того, чи має країна стати республікою та припинити визнавати владу британського монарха.

Як пише BBC, одразу шестеро прем'єр-міністрів окремих австралійських штатів з тих чи інших причин відмовилися брати участь у церемонії зустрічі короля та королеви, яка має відбутися у Канберрі. При цьому губернатори цих територій будуть присутні на заході, так само як і голова уряду країни Ентоні Албанезе

Австралійська монархічна ліга назвала вчинок чиновників "ганьбою та жестом, що немає виправдання". Натомість у русі за перетворення країни-континента на республіку назвали нинішній візит Чарльза "прощальним туром" і заявили, що настав час обрати головою держави місцевого громадянина. 

  • Для Чарльза це буде найбільший візит за час після оголошення про його онкологічний діагноз. Для поїздки до Австралії та згодом на Самоа королю довелося тимчасово призупинити лікування. 
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