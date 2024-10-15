NASA з'ясує, чи є життя на Європі

У Флориді відбувся запуск дослідницького космічного апарату "Кліппер", за допомогою якого в NASA хочуть вивчити поверхню супутника Юпітера Європи та зрозуміти, чи можуть там бути умови для розвитку життя.

Як пише Reuters, після успішного початку мандрівки на роботизований комплекс, що працюватиме від сонячних батарей, чекає по-справжньому довгий шлях: майже три мільярда кілометрів, які "Кліппер" подолає за 5,5 років. Тобто посадки зонда варто очікувати не раніше 2030 року.

Цей апарат став найбільшим з усіх, які будували в NASA: його розмір перевищує баскетбольний майданчик, а вага становить 6 тонн. Запуск мав відбутися ще тиждень тому, проте його перенесли через ураган "Мілтон".

Вчені вважають, що під шаром льоду товщиною до 25 кілометрів на Європі розташований океан, обсяг води в якому може перевищувати навіть земний. "Кліппер" допоможе з'ясувати, чи справді супутник може потенційно підтримувати умови для розвитку форм життя.