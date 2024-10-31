Жінці заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Мешканку Херсона підозрюють у співпраці з окупантами

Поліцейські повідомили про підозру мешканці Херсона, яка погодилась співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації Херсона 75-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Фігурантка стала керівником управління соціальної політики в незаконно створеній ними “херсонській військово-цивільній адміністрації”, - йдеться у повідомленні.

На цій посаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі функції.

Жінці заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Їй загрожує три роки ув’язнення.