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Мешканку Херсона підозрюють у співпраці з окупантами

Жінці заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. 

Мешканку Херсона підозрюють у співпраці з окупантами
Мешканку Херсона підозрюють у співпраці з окупантами
Фото: Поліція Херсонщини

Поліцейські повідомили про підозру мешканці Херсона, яка погодилась співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації Херсона 75-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Фігурантка стала керівником управління соціальної політики в незаконно створеній ними “херсонській військово-цивільній адміністрації”, - йдеться у повідомленні. 

На цій посаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі функції.

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Жінці заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Їй загрожує три роки ув’язнення.

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