На полях конференції з питань людського виміру Формули миру, яка відбувається у Канаді, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку двосторонніх зустрічей.
Зокрема, Єрмак зустрівся із державним міністром з питань міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Р. Аль Хашимі.
Сторони обговорили імплементацію формули миру, повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також план перемоги.
Іще відбулася зустріч глави ОПУ зі заступником генерального секретаря Ради Європи Бьорном Берге.
Крім формули миру, також ішлося про євроінтеграцію України.
Ще одна зустріч відбулася з радником з питань національної безпеки прем’єр-міністра Канади Наталі Друен. Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті і потреби України.
- У Канаді, в Монреалі, 30-31 жовтня проходить міністерська конференція щодо людського виміру української Формули миру. Це буде найбільшою цьогорічною конференцією, присвяченою гуманітарним питанням.
- Вона стосуватиметься практичної реалізації пункту 4 Формули миру - "Звільнення всіх полонених і депортованих".
- Захід є частиною підготовки Україною Мирного плану до Другого Саміту миру та спрямований на напрацювання рішень для вирішення гуманітарних питань.