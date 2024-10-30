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У Канаді Єрмак зустрівся із представниками ОАЕ і Ради Європи на полях Конференції з питань людського виміру

Говорили, зокрема, про повернення полонених і депортованих Росією дітей.

У Канаді Єрмак зустрівся із представниками ОАЕ і Ради Європи на полях Конференції з питань людського виміру
Керівник ОПУ Андрій Єрмак і посдаовиця МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів Р. Аль Хашимі
Фото: LB.ua

На полях конференції з питань людського виміру Формули миру, яка відбувається у Канаді, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, Єрмак зустрівся із державним міністром з питань міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Р. Аль Хашимі.

LB.ua
Фото: Державний міністр з питань міжнародного співробітництва МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів Р. Аль Хашимі
LB.ua

Сторони обговорили імплементацію формули миру, повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також план перемоги.

Іще відбулася зустріч глави ОПУ зі заступником генерального секретаря Ради Європи Бьорном Берге.

керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге

Крім формули миру, також ішлося про євроінтеграцію України.

Ще одна зустріч відбулася з  радником з питань національної безпеки прем’єр-міністра Канади Наталі Друен. Сторони  обговорили поточну ситуацію на фронті і потреби України.

радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Канади Наталі Друен
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Канади Наталі Друен

  • У Канаді, в Монреалі, 30-31 жовтня проходить міністерська конференція щодо людського виміру української Формули миру. Це буде найбільшою цьогорічною конференцією, присвяченою гуманітарним питанням.
  • Вона стосуватиметься практичної реалізації пункту 4 Формули миру - "Звільнення всіх полонених і депортованих".
  • Захід є частиною підготовки Україною Мирного плану до Другого Саміту миру та спрямований на напрацювання рішень для вирішення гуманітарних питань. 
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