Говорили, зокрема, про повернення полонених і депортованих Росією дітей.

На полях конференції з питань людського виміру Формули миру, яка відбувається у Канаді, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, Єрмак зустрівся із державним міністром з питань міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Р. Аль Хашимі.

Фото: Державний міністр з питань міжнародного співробітництва МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів Р. Аль Хашимі LB.ua

Сторони обговорили імплементацію формули миру, повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також план перемоги.

Іще відбулася зустріч глави ОПУ зі заступником генерального секретаря Ради Європи Бьорном Берге.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге

Крім формули миру, також ішлося про євроінтеграцію України.

Ще одна зустріч відбулася з радником з питань національної безпеки прем’єр-міністра Канади Наталі Друен. Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті і потреби України.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Канади Наталі Друен