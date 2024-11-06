Зеленський відвідає Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит у четвер до Будапешта для участі в саміті Європейського політичного співтовариства.

Про це президент розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

"Завтра я буду в Будапешті — на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт у цьому форматі", — сказав Зеленський.

До слова, перший неформальний Саміт ЄС був у Чехії, другий — у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії.

Президент Зеленський подякував Угорщині за запрошення.

"Ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей із європейськими лідерами", — зазначив він.