ЗМІ: Гарріс привітала Трампа з перемогою

Камала Гарріс обговорила з Дональдом Трампом важливість мирної передачі влади.
Про це повідомляє AP з посиланням на помічника Гарріс, який спілкувався з журналістами анонімно.
Віцепрезидентка Камала Гарріс зателефонувала новообраному президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах.
Крім того, Гарріс обговорювала з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою на день середи промовою про поразку.
- Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.
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Перед цим Трамп вже оголосив себе переможцем, хоча офіційних результатів не було. Він провів перший після виборів виступ, у якому не згадав про Україну.
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