Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю.

За проголосували 274 депутати.

Ігор Фриз ("Слуга народу") під час представлення законопроєкту зазначив, що в поточному стані держави та громадян настав час для легалізації цивільної вогнепальної зброї.

Законопроєкт визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС.

Нардеп Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор нет" пояснив, що законопроєкт врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування винятково цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї із зазначенням категорії зброї:

А – автоматичну вогнепальну зброю (фізичні особи не зможуть набувати у власність)

В – гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю

С – короткоствольну вогнепальну зброю (отримати можуть лише спортсмени)

D – довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю (можна від 18 років)

Е – довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років)

Вимоги для володільців зброї: громадянство України; відсутність медичних протипоказань та судимості та випадків притягнення до адмін.відповідальності протягом року; поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі.

"У цивільному обігу перебуває цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси до неї, які належать фізичним та юридичним особам, за винятком зазначених у статтях 8 та 9 цього Закону, які отримали документи на право володіння, користування та розпорядження зброєю у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами", – йдеться у документі.

В Україні у цивільному обігу перебувають конструктивно схожі зі зброєю вироби, до яких відноситься:

пневматична зброя калібру до 4,5 мм (включно) і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та бойові припаси до неї;

пристрої під патрон «Флобера» калібру до 4,0 мм (включно), якщо енергія кулі становить менше 0,5 Дж/мм2 (включно) та патрони до таких пристроїв;

пристрої для подачі звукових або світлових сигналів;

нейтралізована зброя;

предмети, що імітують вогнепальну або пневматичну зброю. Повний перелік конструктивно схожих зі зброєю виробів

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ці пристрої можуть бути введені в цивільний обіг без спеціального порядку оформлення документів власності виключно за умови їх відповідності чинним в України вимогам безпеки та технічним вимогам, встановленим для відповідних виробів.

Документ буде доопрацьовано до другого читання.