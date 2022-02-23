Верховна Рада звернулась до РНБО з пропозицією накласти санкції на депутатів Держдуми Росії

Верховна Рада ухвалила постанову 7064 із пропозицією застосувати санкції проти російських депутатів, які голосували за "визнання незалежності" окремих районів Донецької і Луганської областей.
За проголосували 322 народні депутати. "Слуга народу" дала 211 голосів, ОПЗЖ – 2, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 21, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 15.
Цю пропозицію спрямують Раді нацбезпеки і оборони України.
Обмежувальні заходи включають:
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блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій
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запобігання виведенню капіталів за межі України
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обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
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зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
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анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
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заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
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заборона користування радіочастотним ресурсом України
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обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
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повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
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припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
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припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
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заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
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припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
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відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
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анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
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позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
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заборона на набуття у власність земельних ділянок
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інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
Додаток до постанови містить перелік осіб, на які накладатимуть обмежувальні заходи – 351 депутата, який підтримав незаконне визнання українських територій “незалежними”.
Санкції проти російських депутатів за це рішення застосували й інші країни, зокрема США та члени Європейського Союзу.