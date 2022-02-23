Верховна Рада звернулась до РНБО з пропозицією накласти санкції на депутатів Держдуми Росії

Верховна Рада ухвалила постанову 7064 із пропозицією застосувати санкції проти російських депутатів, які голосували за "визнання незалежності" окремих районів Донецької і Луганської областей.

За проголосували 322 народні депутати. "Слуга народу" дала 211 голосів, ОПЗЖ – 2, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 21, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 15.

Цю пропозицію спрямують Раді нацбезпеки і оборони України.

Обмежувальні заходи включають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій

запобігання виведенню капіталів за межі України

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

заборона користування радіочастотним ресурсом України

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок