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Верховна Рада звернулась до РНБО з пропозицією накласти санкції на депутатів Держдуми Росії

У списку – 351 російський депутат, який голосував за визнання українських територій "незалежними". 

Верховна Рада звернулась до РНБО з пропозицією накласти санкції на депутатів Держдуми Росії
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада ухвалила постанову 7064 із пропозицією застосувати санкції проти російських депутатів, які голосували за "визнання незалежності" окремих районів Донецької і Луганської областей.

За проголосували 322 народні депутати. "Слуга народу" дала 211 голосів, ОПЗЖ – 2, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 21, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 15.

Цю пропозицію спрямують Раді нацбезпеки і оборони України. 

Обмежувальні заходи включають:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій

  • запобігання виведенню капіталів за межі України

  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

  • заборона користування радіочастотним ресурсом України

  • обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж

  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави

  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

  • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності

  • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами

  • відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

  • заборона на набуття у власність земельних ділянок

  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Додаток до постанови містить перелік осіб, на які накладатимуть обмежувальні заходи – 351 депутата, який підтримав незаконне визнання українських територій “незалежними”.

Санкції проти російських депутатів за це рішення застосували й інші країни, зокрема США та члени Європейського Союзу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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