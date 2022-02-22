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Арахамія: на нараді з Зеленським відклали ідею запровадження воєнного стану

Введення надзвичайного чи особливого стану в Донецький та Луганській областях цілком можливе.

Арахамія: на нараді з Зеленським відклали ідею запровадження воєнного стану
Давид Арахамія

На нараді з президентом голови парламентських фракцій поки відклали ідею запровадження воєнного стану.

Але введення надзвичайного чи особливого стану в Донецький та Луганській областях цілком можливе. Наступного тижня Верховна Рада також буде працювати в пленарному режимі для ухвалення швидких рішень.

Про це за результатами нападам голів фракцій та груп Верховної Ради України з президентом України Володимиром Зеленським заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

«Ми заслухали безпекову ситуацію. Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Від них поки що сказали, що треба бути готовими, але впроваджувати нічого не будуть до тих пір, коли, не дай боже, розпочнеться відкрита агресія. Але щодо надзвичайного чи особливого стану в прикордонних територіях, то обговорили більш детально. Можливо, на такі рішення підуть, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація», — заявив він.

Арахамія також підкреслив, що на нараді президента лідери фракцій обговорили законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада.

«У тому числі це економічна програма. Бо у такий час треба підтримувати економіку, малий та середній бізнес. Проговорити концептуальні ідеї. Швидко пропрацюємо. Думаю, на цьому тижні та наступному, який, думаю, що теж зробимо пленарним, щоб усі не розходилися, були на місці, а парламент приймав швидкі рішення».

Після визнання "незалежності" ОРДЛО Росією нардеп, член оборонного комітету Сергій Рахманін сказав, що Україні слід готуватися до часткового впровадження воєнного стану.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський не виключив введення воєнного стану в разі погіршення безпекової ситуації через дії Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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