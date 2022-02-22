Кличко: мери різних міст світу висловлюють підтримку Києву та Україні у протистоянні російській агресії

Мери різних міст світу продовжують висловлювати підтримку Києву та Україні в протистоянні російській агресії. Останній такий лист надійшов від учасників Пакту вільних міст. Його підписали мери Амстердаму, Будапешту, Лос-Анджелесу, Подґоріци, Тайбею, Ульма, Варшави, Братислави, Гданську, Парижу, Праги, Таоюані, Ной-Ульма. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми, мери, що нижче підписалися, як учасники Пакту вільних міст, висловлюємо нашу непохитну підтримку місту Києву та його мешканцям. Ми глибоко стурбовані загостренням ситуації між Росією та Україною. Неприпустимо, щоб безпека ваших співгромадян, а також життєво важливі демократичні цінності вашого суспільства знаходились під загрозою. Збройна агресія Росії проти України становитиме одну з найсерйозніших загроз для європейського миру та безпеки з часів Другої світової війни. Як міські керівники, ми всією душею підтримуємо свободу українського народу вибирати свою долю та свій шлях. Київ має залишатися вільним містом, а Україна – вільною та демократичною країною», – йдеться в листі мерів.

Вони також зазначають, що є учасниками Пакту вільних міст, до якого входить 27 членів, заснованого у 2019 році та розширеного в 2021 році. Пакт – це мережа міст, орієнтованих на спільні цінності, яка має на меті відбудову та зміцнення демократії, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією. Та виступає проти расизму, порушення прав людини, насильницького захоплення однієї держави іншою.

«Ситуація, з якою зіткнулися Україна та Київ, безумовно, є однією з найактуальніших глобальних проблем сьогодні. Ми твердо віримо, що міста є ключовими глобальними гравцями в багатополярному світі, і ми прагнемо відігравати все більш важливу роль у захисті демократичних цінностей та у вирішенні глобальних проблем. Тому ми готові надати нашу підтримку в ці складні для вас часи. Не соромтеся звертатися до нас, якщо наші міста можуть допомогти. Ми також матимемо честь вітати Київ приєднатися до Пакту вільних міст», – зазначається у листі-зверненні мерів міст.

Раніше лідер Віталій Кличко звернувся до українців в зв’язку із агресією Росії.