У Верховній Раді вирішуватимуть, припинити чи розірвати дипломатичні відносини з РФ

У Верховній Раді зареєстрували два проєкти постанов про розірвання/припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Обидва документи розміщені на сайті українського парламенту і перебувають на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Позафракційна депутатка Оксана Савчук у своєму проєкті постанови запропонувала розірвати дипвідносини з РФ, які були "встановлені відповідно до Протоколу "Про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією», підписаному 14 лютого 1992 року у м. Мінську".

Член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко запропонував припинити, а не розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором.

У проєкті постанови авторства Гончаренка йдеться також про те, що Кабмін упродовж 5 днів повинен подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про припинення або зупинення міжнародних договорів з Російською Федерацією.

Також уряд має визначити країну, "посольство та консульства якої представлятиме інтереси України в РФ до відновлення дипломатичних зносин".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні розгляне питання розриву дипломатичних відносин із Росією. Відповідний запит до нього надіслало Міністерство закордонних справ після визнання РФ "незалежності" ОРДЛО.

Також Зеленський в ОП проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп. Ввечері заплановане звернення Президента до українців.