Шмигаль про визнання Росією ОРДЛО: "Цивілізований світ має дати консолідовану відповідь прямо зараз"

Україна очікує посилення санкцій і військової та економічної допомоги.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що визнання Росією терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" - це чергове порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також - порушення основ міжнародного права.

Про це він написав у фейсбуці.

"Разом із нашими міжнародними партнерами ми будемо вживати всі необхідні заходи, аби цей крок агресії отримав рішучу відповідь. Ми очікуємо посилення санкцій і військової та економічної допомоги. Цивілізований світ має дати консолідовану відповідь прямо зараз", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також привітав рішення федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". Шмигаль наголосив, що цей проєкт має бути остаточно заборонений.

"Наше з вами завдання сьогодні - бути спокійними та згуртованими. Українська армія сильна й готова захищати свою землю. Вірмо в наших військових, в нашу державу та будьмо єдиними", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, учора президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Сьогодні російський парламент повністю ратифікував договори, які напередодні були підписані Путіним та ватажками "ДНР" та "ЛНР".

Україна пропонувала західним партнерам список санкцій проти РФ, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.

У Білому домі анонсували додаткові санкції, пов'язані із визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками". Обмежувальні заходи стосуються всіх, хто причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – "ДНР" і "ЛНР".

Про санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів також сьогодні оголосила Велика Британія.