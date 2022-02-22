На зустрічі з Зеленським домовилися, що Рада працюватиме в "оборонній коаліції", - Арахамія

Голови парламентських фракцій на зустрічі з президентом домовилися, що Рада буде працювати в «оборонній коаліції». Завтра парламент розгляне питання перерозподілу бюджетних коштів на оборонну сферу та спрощення держзакупівель для армії.

Про це за результатами наради голів фракцій та груп Верховної Ради України з президентом України Володимиром Зеленським повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

«Було засідання президента з представниками силових структур та лідерами усіх фракцій. На цьому засіданні було багато сенсативної інформації. На жаль, я не можу її розповсюджувати. Але можу сказати, що ми домовилися про те, щоб парламент працював далі в оборонній коаліції», — заявив він.

Арахамія наголосив, що голови фракцій та груп пообіцяли відкласти усі політичні суперечки.

«Все це тимчасово та вбік відкладається. Немає опонентів. Всі разом працюють над тими речами, які треба приймати. Завтра ж це будуть зміни до оборонного бюджету, правил закупівлі, щоб надати усім силовим структурам в обороноздатності швидкі процедури закупок. Знайти джерела, перерозподілити, щоб стрімко вони мали всю можливість».

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила звернення у звʼязку з визнанням Росією "незалежності" ОРДЛО. Текст документу був узгоджений всіма депутатськими фракціями і групами. Голова профільного комітету парламенту Олександр Мережко у коментарі журналістам пояснив, що Рада в заяві засуджує визнання ОРДЛО, просить ввести секторальні та персональні санкції проти РФ та зупинити "Північній потік".

Україна також заропонувала західним партнерам список санкцій проти РФ, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.