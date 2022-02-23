Рада розгляне пакет санкцій до РФ та фінансування армії, – Рудик

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроєкти про санкції проти Росії за визнання ОРДЛО "республіками", а також – про фінансування армії.

Про це журналістам в кулуарах парламенту розповіла голова партії "Голос", яка входить до складу "оборонної коаліції", Кіра Рудик.

"Щойно закінчилося засідання голів фракцій та груп. Ми говорили про сьогоднішній порядок денний та подальшу роботу Верховної Ради. Що буде сьогодні на порядку денному? Перш з все ми будемо голосувати постанову щодо повернення і забезпечення гарантій Будапештського меморандуму. Наразі ми затвердили текст цієї постанови... Потім ми будмо голосувати законопроєкт щодо персональних санкцій для тих членів Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих ЛНР та ДНР, а також для найближчього оточення Путіна", – зазначила Рудик.

Далі, за її словами, сьогодні на порядку денному – питання про вогнепальну зброю. А після 12:30 відбудеться два комітети.

"Один – із питань бюджету, де ми переформатуємо і відправимо всі кошти, які є надлишковими в державному бюджеті, а це близько 20 млрд гривень. З них 14 млрд гривень – на ЗСУ та 6 млрд – на МВС та прикордонників. Таку пропозицію підтримали всі фракції,... і я впевнена, що сьогодні ми проголосуємо і виділимо ці кошти. Це – лише перші кроки", – пояснила Рудик.

Також сьогодні мають намір проголосувати закон щодо ренти, прибутки від якого теж мають піти на безпеку та оборону. Але оскільки підтримки цього закону нема, невідомо, чи буде він підтриманий.

Рудик також повідомила, що сьогодні буде засідати Рада національної безпеки та оборони щодо вирішення питання запровадження військового стану та в яких областях. У випадку прийняття рішення РНБО, парламент також прийматиме свої рішенні.

"Пер за все – яким чином ми працюватимемо наступного тижня", – наголосила Рудик.

Вона додала, що можливо, до порядку денного будуть додані ще деякі питання.

Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада ухвалила звернення у звʼязку з визнанням Росією "незалежності" ОРДЛО. Текст документу був узгоджений всіма депутатськими фракціями і групами. Голова профільного комітету парламенту Олександр Мережко у коментарі журналістам пояснив, що Рада в заяві засуджує визнання ОРДЛО, просить ввести секторальні та персональні санкції проти РФ та зупинити "Північній потік".

Україна також заропонувала західним партнерам список санкцій проти РФ, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.