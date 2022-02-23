Кулеба в інтерв'ю CNN: "​Мета Путіна - знищення України, а не захоплення її частин"

Голова МЗС сподівається, що санкції - це лише початок процесу примусу Росії до відступу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що мета президента РФ Володимира Путіна - знищити Україну, а не захопити її певні території.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Його (Путіна, - ред.) кінцева мета – знищити Україну. Його не цікавлять частини України. Він не зацікавлений навіть тримати під своїм контролем усю країну… Хоче провалу ідеї української державності. Це його мета", - наголосив глава МЗС.

Він згадав промову, яку Путін виголосив перед визнанням "республіками" окупованих частин Донбасу. Кулеба зазначив, що президент РФ "ненавидить українську державність і вважає, що Україна не має права на існування".

Кулеба назвав санкції "основним принципом" продовження тиску на РФ і висловив сподівання, що оголошені президентом США Джо Байденом обмеження - це лише початок процесу примусу Путіна до відступу, тому що лише запровадження санкцій недостатньо, необхідно, щоб російські війська покинули Україну.

"Ми хочемо, щоб були використані всі наявні інструменти, щоб зупинити Путіна. Якщо ціною порятунку країни є найсуворіші санкції, то ми повинні піти на найсуворіші санкції", – сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що війна йде гібридна – і Росія може атакувати як фізично, так і в кіберпросторі.

Нагадаємо, президент США Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Рішення ухвалено у відповідь визнання "окремими республіками" окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України.

Видання Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, також повідомило, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну адміністрація президента може позбавити її значної кількості низько- та високотехнологічних товарів США та іноземного виробництва, - від комерційної електроніки та комп’ютерів до напівпровідників та деталей для літаків.