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​Кулеба у Вашингтоні зустрівся з Байденом, Блінкеном та головою Пентагона Остіном

Голова МЗС висловив вдячність за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил.

​Кулеба у Вашингтоні зустрівся з Байденом, Блінкеном та головою Пентагона Остіном
Дмитро Кулеба та Джо Байден
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном. Він також обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зустріч Кулеби з Байденом відбулася незадовго до брифінгу, на якому президент США оголосив про нові санкції проти Російської Федерації.

Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення запровадити низку санкцій проти РФ за визнання "незалежності" ОРДЛО та запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами в разі подальшої агресії проти України.

Кулеба подякував за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.  Міністр також нагадав про запрошення Володимира Зеленського президентові США відвідати країну.

Відбулась зустріч також з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Під час зустрічі з міністром оборони США  Кулеба висловив вдячність за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил.

"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку. Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні", – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, напередодні президент США Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Рішення ухвалено у відповідь визнання "окремими республіками" окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України.

Видання Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, також повідомило, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну адміністрація президента  може позбавити її значної кількості низько- та високотехнологічних товарів США та іноземного виробництва, - від комерційної електроніки та комп’ютерів до напівпровідників та деталей для літаків.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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