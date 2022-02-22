Сайт російського банку "ВЭБ" перестав працювати після оголошення санкций США

Сайт російського банку "Внешэкономбанк" перестав працювати після запровадження санкцій США. При спробі зайти на сайт ВЭБ.РФ сторінка видає помилку. Не працює також сторінка за посиланням https://veb.ru/en/
Сьогодні президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі оголосив про запровадження санкцій стосовно двох російських банків: "Внешэкономбанк" та Російський військовий банк.
Запроваджені також санкції проти російського суверенного боргу, російських еліт та їхніх родин. Заморожено будівництво газопроводу "Північний потік-2".