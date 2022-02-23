"Ця зустріч могла відбутися тільки якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення".

Державний секретар США Ентоні Блінкен не зустрічатиметься з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, оскільки Росія порушила умову щодо невторгнення в Україну.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Минулого тижня я погодився на зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим для того, щоб обговорити наше занепокоєння стосовно європейської безпеки. Але ця зустріч могла відбутися тільки якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення. Зараз немає сенсу проводити таку зустріч", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що порадився з союзниками та партнерами, всі вони підтримали таке рішення.

Він також зауважив, що США та він особисто віддані дипломатії. Водночас США не можуть дозволити Росії продовжувати ескалацію, прикриваючись дипломатією.

Зустріч Блінкена та Лаврова була запланована на 23 лютого. Сторони мали обговорити ситуацію навколо України.