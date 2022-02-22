Нацгвардія посилила охорону Каховської ГЕС

Гвардійці військової частини 3056 разом з поліцією посилили охорону Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомили в пресцентрі Національної гвардії України.

Гвардійці та правоохоронці нестимуть службу цілодобово, патрулюватимуть із залученням військової техніки, повідомили в пресцентрі НГУ.

Біля об'єкту організували тимчасові контрольно-пропускні пункти.

Нагадаємо, 22 лютого голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що окупанти системно атакують об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення.

Цього ж дня снаряд бойовиків влучив у трансформатор на ТЕС у Щасті. Через обстріли рятувальники не могли приступити до гасіння пожежі.