Нацгвардія посилила охорону Каховської ГЕС

Гвардійці військової частини 3056 разом з поліцією посилили охорону Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомили в пресцентрі Національної гвардії України.
Гвардійці та правоохоронці нестимуть службу цілодобово, патрулюватимуть із залученням військової техніки, повідомили в пресцентрі НГУ.
Біля об'єкту організували тимчасові контрольно-пропускні пункти.
Нагадаємо, 22 лютого голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що окупанти системно атакують об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення.
Цього ж дня снаряд бойовиків влучив у трансформатор на ТЕС у Щасті. Через обстріли рятувальники не могли приступити до гасіння пожежі.