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​Снаряд окупантів влучив у трансформатор на ТЕС у Щасті

Через обстріли рятувальники не можуть приступити до гасіння пожежі.

У вівторок, 22 лютого, російські окупанти знову обстріляли місто Щастя на Луганщині. Обстріл стався о 12:34.

Фото: ДСНС у Луганській області

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Луганської області.

"Унаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", – повідомляють у ДСНС.

Фото: ДСНС України

На гасіння пожежі трансформаторів направлено 12 одиниць техніки ДСНС. Наразі рятувальники перебувають на під’їзді до м. Щастя, оскільки окупанти не припинили обстрілів.

Нагадаємо, вчора через обстріли окупаційними військами міста Щастя вибухнула автозаправна станція, було зупинено ТЕС, пошкоджено всі лінії електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Ремонтні служби не могли приступити до роботи, бо обстріли не припинялися.

Окупанти обстрілювали Щастя і вдень 18 лютого, було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, фасад будівлі та водовідлив.

20 лютого окупанти обстріляли у Щасті контрольний пункт в'їзду-виїзду, внаслідок обстрілу було знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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