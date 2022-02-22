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Кремль заявив, що ОРДЛО визнали в кордонах станом на 2014 рік, а МЗС РФ – у межах фактичної "влади"

Заступник Лаврова стверджує, що "визнання незалежності" поширюється тільки на "юрисдикцію" окупованих територій. 

Кремль заявив, що ОРДЛО визнали в кордонах станом на 2014 рік, а МЗС РФ – у межах фактичної "влади"
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація "визнала незалежність" ОРДЛО в межах "владних повноважень республік". Про це заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко.

Про це пише РБК.

"Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у кордонах, у межах яких керівництво "ДНР" і "ЛНР" реалізує свої владні повноваження та юрисдикцію", – сказав він. 

Аналогічну заяву робив і заступник голови комітету Ради Федерації Андрій Клімов. Водночас речник Путіна Дмиро Пєсков оголосив, що РФ визнає ОРДЛО у тих межах, "в яких вони себе проголошували", цитує його ТАСС.

Ватажок терористів в ОРДО Пушилін при цьому заявив, що межі "республіки" – це вся Донецька область. 

Нагадаємо, очільник комітету по справах СНД у Державній думі Росії Леонід Калашников заявив, що "ДНР" і "ЛНР" будуть визнані Росією не тільки в межах захоплених територій станом на зараз. Він сказав, що ОРДЛО "займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію також". 

Слова про те, що нелегітимні формування визнаватимуться з охопленнях меж областей, а не окупованих територій, він заперечив. 

Межі, в яких себе "проголошували" терористичні окупаційні угруповання, відрізняються від тих, які ворожі сили контролюють зараз, адже за роки війни ЗСУ відвоювали деякі населені пункти. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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