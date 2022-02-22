Доба на Донбасі: двоє українських воїнів загинули, дванадцятьох поранено, ще 6 отримали бойові травми

Упродовж минулої доби, 21 лютого, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 84 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти 64 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій двоє українських військовослужбовців отримали несумісні з життям осколкові поранення, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та перебувають у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування", – сказано у ранковому зведенні.

Російсько-окупаційні війська 21 лютого обстріляли:

двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Піщевик – з мінометів калібру 120 мм

п’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових

гранатометів, великокаліберних кулеметів

двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових

гранатометів.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм

три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних

гранатометів, великокаліберних кулеметів

вісім разів Щастя – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових

автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів

три рази Лебединське – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм

чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових

протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів

три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних

кулеметів

Новоселівку Другу – з протитанкових керованих ракетних комплексів

двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів

двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм

двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм

три рази Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та

стрілецької зброї

двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм

Павлопіль – із станкових протитанкових гранатометів

три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів

чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм

двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів,

великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм

двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових

автоматичних гранатометів

двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм

Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм

Опитне – з мінометів калібру 120 мм

Широкине – з мінометів калібру 120 мм

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм

Нью Йорк – з мінометів калібру 82 мм

двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм

двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Майорськ – з артилерії калібру 122 мм

Шуми – з мінометів калібру 82 мм

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів

чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм

Невельське – з мінометів калібру 120 мм

двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Також було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Від початку вівторка, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли Щастя зі станкових автоматичних гранатометів та двічі Маріуполь – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – запевняють у штабі ООС.

Як повідомляли, учора біля Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу загинули десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах.