На Донбасі загинули двоє українських бійців

Внаслідок обстрілів російських збройних формувань селища Зайцеве загинуло двоє українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт)," - заявили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів бойовиків загинув мешканець селища Новолуганське, що на Донеччині. Злочин задокументувала група з контролю за дотриманням Мінського протоколу.

За інформацією пресцентру ООС, станом на 17.00 21 лютого збройні формування РФ здійснили 54 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Було поранено чотирьох українських військових.