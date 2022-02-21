Міносвіти спростувало інформацію про закриття шкіл та садочків у ОРДЛО

На дистанційку через загострення безпекової ситуації перейшли 15 шкіл на Донеччині та 15 на Луганщині.

Освітній процес у навчальних закладах, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, триває. Повідомлення про їх закриття та плани щодо евакуації українців не відповідають дійсності.

Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"Інформую щодо діяльності закладів освіти на лінії розмежувань у Донецькій і Луганській областях. Наразі інформаційне поле сповнене різними тривожними повідомленнями. Не всі вони відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації нашої держави. З'явилися також фейкові пости в анонімних Telegram-каналах про буцімто заплановані заходи з евакуації українців", – написав міністр у Telegram-каналі.

Шкарлет запевнив, що освітній процес у навчальних закладах, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, триває. Він наголосив, що Міносвіти перебуває на постійному зв'язку з департаментами освіти зазначених областей.

Станом на 21 лютого 2022 року в Донецькій області 41 заклад дошкільної освіти (понад 3 тис. дітей) та 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес. У звичайному режимі працюють 19 дитячих садків та 15 шкіл (приблизно 4 тис. учнів). Ще 21 дитячий садок (1,7 тис. дітей) та 19 шкіл (понад 6 тис. учнів) працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

Водночас через погіршення безпекової ситуації в дистанційному форматі працюють 15 шкіл (понад 2 тис. учнів), а один заклад дошкільної освіти (98 дітей) не працює.

У Луганській області у звичному режимі працюють усі заклади дошкільної освіти (19 дитячих садків, майже 1 100 дітей) та 25 закладів загальної середньої освіти (понад 5 тис. учнів), розташовані ближче до лінії розмежування.

У зв'язку із загостренням безпекової ситуації на дистанційне навчання переведено 17 закладів загальної середньої освіти Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тис. учнів).

"Прошу всіх батьків зберігати спокій, адже діти відчувають вашу тривогу найбільше", – зазначив міністр освіти.

Нагадаємо, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.

Уранці 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли Станицю Луганську. Було пошкоджено кілька будівель, ворожий снаряд влучив у дитячий садок. Троє цивільних, які перебували у приміщенні, отримали контузії, діти не постраждали.

Того ж дня окупанти із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм обстріляли смт Врубівку Попаснянського району у Луганській області, один зі снарядів влучив у двір ліцею. На момент обстрілу в ліцеї було 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Окрім того, російські війська здійснили обстріл прифронтової Мар’їнки. Снаряд упав неподалік школи в центрі міста. 65-річна жінка, яка в той момент стояла на автобусній зупинці, отримала осколкові поранення.

Сьогодні ворог обстрілював місто Щастя, зупинено роботу Луганської ТЕС. Окрім того, окупанти знову обстріляли Врубівку.