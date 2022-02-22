Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Окупаційні війська Російської Федерації відчутно зменшили кількість обстрілів контрольованої Україною території Донецької та Луганської областей.

Станом на 11:00 вівторка, 22 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Оновлення. Станом на 12:00 кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку російської армії зросла до 17-ти. Із них ворог 14 разів застосував заборонені Мінськом озброєння.

Окупанти застосували важку артилерію, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У лавах ЗСУ без втрат.

У штабі ООС наголосили, що українські військові не обстрілюють населені пункти та цивільну інфраструктуру. Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на лінії розмежування. Унаслідок дій ворога знищено житлові будинки, автомобілі мирних мешканців, мости.

Наголошується, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 408 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 869 особи.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, окупанти на Донбасі 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів загинули, дванадцятьох поранено, ще 6 отримали бойові травми.

Як повідомляли, учора біля Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу загинули десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах.